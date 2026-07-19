Η Αργεντινή κοντράρεται με την Ισπανία (19/07, 22:00) για το βαρύτιμο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε τις βασικές επιλογές του Λιονέλ Σκαλόνι για την Αλμπισελέστε.

Ώρα... τελικού Μουντιάλ 2026! Η Αργεντινή με την Ισπανία μονομαχούν για το «Ζιλ Ριμέ» και ο Λιονέλ Σκαλόνι γνωστοποίησε τις έντεκα βασικές του επιλογές κόντρα στη Φούρια Ρόχα.

Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Μοντιέλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες