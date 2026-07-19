Τελικός Μουντιάλ 2026: Η ενδεκάδα της Αργεντινής
Ώρα... τελικού Μουντιάλ 2026! Η Αργεντινή με την Ισπανία μονομαχούν για το «Ζιλ Ριμέ» και ο Λιονέλ Σκαλόνι γνωστοποίησε τις έντεκα βασικές του επιλογές κόντρα στη Φούρια Ρόχα.
Η Αλμπισελέστε θα παλέψει για το back to back και το τέταρτο συνολικά Παγκόσμιο Κύπελλο της ιστορίας της απέναντι στην αρμάδα του Ντε Λα Φουέντε.
Αναλυτικά η ενδεκάδα: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταγλιαφίκο, Ντε Πολ, Μοντιέλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέσι, Χουλιάν Άλβαρες
🚨🇦🇷 OFFICIAL: Argentina starting XI.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026
Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi, Julián Álvarez. pic.twitter.com/YxDjI5objP
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