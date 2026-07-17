Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα φαίνεται πως θα είναι διαθέσιμος για να βοηθήσει τη Γαλλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 τον Αύγουστο.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποίησε μία «μαγική» χρονιά με τους Σπερς στο NBA, ωστόσο, παρότι έφτασε με την ομάδα του στους τελικούς κόντρα στους Νικς, δεν μπόρεσε να πάρει το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του.

Ο Γάλλος σέντερ που χρόνο με τον χρόνο δείχνει καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, φαίνεται πως είναι έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση με την εθνική του ομάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «L' Equipe», o Γουεμπανιάμα θα είναι διαθέσιμος για τα παράθυρα του Αυγούστου.

Παρότι ο σέντερ των Σπερς απουσίαζε από τα προηγούμενα παράθυρα των προκριματικών, η Γαλλία ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη φάση, καταγράφοντας ρεκόρ 5-1. Στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι «τρικολόρ» θα αντιμετωπίσουν τη Σλοβενία (27 Αυγούστου) και τη Σουηδία (30 Αυγούστου).