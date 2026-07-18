Ο Τζέιλεν Μπράνσον αποκάλυψε ότι καλεί τους γονείς του προτού προχωρήσει σε μία μεγάλη αγορά.

Οι Νικς έγραψαν ιστορία, καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο NBA, με τον Τζέιλεν Μπράνσον να κάνει ασύλληπτες εμφανίσεις. Ο 29χρονος γκαρντ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, έχοντας μέσο όρο στα playoffs 28.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ.

Ο Μπράνσον ξεκουράζεται μετά από αυτή τη σπουδαία σεζόν και σε εκπομπή που βρέθηκε, έκανε μία αναφορά στους γονείς του. Συγκεκριμένα, είπε ότι ακόμα και τώρα, προτού κάνει μία μεγάλη αγορά, παίρνει τηλέφωνο τους γονείς του για να τον συμβουλέψουν.

Όσα είπε ο Μπράνσον

«Ακόμα και σήμερα, ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, αλλά αν νιώσω ότι πρόκειται να κάνω μια μεγάλη αγορά, θα πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου. Θα τους πω: "Τι γνώμη έχετε γι' αυτό;". Θέλω να βεβαιωθώ ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Εξακολουθώ να βάζω στον εαυτό μου αυτά τα "φρένα" και να κάνω αυτούς τους ελέγχους, γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσω όλα αυτά που έχω για όσο το δυνατόν περισσότερο και να εξασφαλίσω το μέλλον των επόμενων γενεών της οικογένειάς μου».