Ο Τρέι Γιανγκ μπορεί να αποφάσισε να κάνει opt-out στο συμβόλαιο που είχε με τους Γουίζαρντς ωστόσο υπήρχε λόγος και αφορούσε νέα πολυετή συμφωνία με την ομάδα της Ουάσινγκτον.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο έγκυρος insider του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, ο Τρέι Γιανγκ θα υπογράψει εκ νέου με τους Γουίζαρντς ένα κερδοφόρο, μακροχρόνιο συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της offseason, παρά το γεγονός ότι προσελκύει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες.

Μιλώντας στην εκπομπή Get Up του ESPN ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ο Τρέι Γιανγκ έγινε ανταλλαγή στην Ουάσινγκτον τον Ιανουάριο, αυτό έγινε με την προϋπόθεση ότι θα έκανε opt out από το συμβόλαιό του. Έγινε επίσης με την προϋπόθεση ότι ουσιαστικά δεν θα έπαιζε για το υπόλοιπο της σεζόν. Οι Γουίζαρντς έχασαν τα 26 από τα τελευταία 27 παιχνίδια με τον Γιανγκ να αγωνίζεται σε μόλις πέντε παιχνίδια μετά την ανταλλαγή. Η προσδοκία είναι, ξέρετε, ότι μπορεί να κάνει μια-δυο συναντήσεις για τα μάτια του κόσμου. Πρόκειται να υπογράψει ξανά με τους Ουίζαρντς, πιθανότατα με ένα τριετές, πολύ μεγάλο συμβόλαιο».

Φέτος ο Γιανγκ ταλαιπωρήθηκε πολύ από τραυματισμούς με αποτέλεσμα να παίξει σε όλα και όλα 15 παιχνίδια φέτος έχοντας κατά μέσο όρο 17.9 πόντους, παίζοντας 25.6 λεπτά ανά αγώνα Συνολικά στην καριέρα του μετράει 25.1 πόντους, 9.8 ασίστ και 3.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.