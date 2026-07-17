Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και το ενδεχόμενο του να επιστρέψει στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι έτοιμος για μία νέα πρόκληση στην καριέρα του. Ο «greek freak» θα αγωνίζεται πλέον στους Μαϊάμι Χιτ και την Πέμπτη (16/07) πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου, στην οποία μίλησε για αυτή την πρόκληση.

Ο Giannis, παραχώρησε συνέντευξη αργότερα στο ESPN, όπου ρωτήθηκε για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Με τον «βασιλιά» να παραμένει ελεύθερος, ο Έλληνας σούπερ σταρ, εξέφρασε την επιθυμία του να συνεργαστεί μαζί του στους Χιτ.

Όσα είπε ο Αντετοκούνμπο

«Αν υπήρχε ένα σενάριο στο οποίο θα μπορούσε να συμβεί αυτό, θα ήμουν πραγματικά, πραγματικά ενθουσιασμένος. Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουν αγωνιστεί ποτέ στο άθλημα, αν όχι ο κορυφαίος. Θα μπορούσα να μάθω πάρα πολλά από εκείνον.

Προφανώς, φέρνει στην ομάδα μια τεράστια εμπειρία πρωταθλητισμού από την πρώτη κιόλας μέρα. Πιστεύω ότι εξακολουθεί να είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του σημερινού NBA, αν όχι μέσα στους 25 κορυφαίους, ακόμη και στα 41 του χρόνια. Δεν βλέπεις κανένα σημάδι ότι επιβραδύνει. Το είδατε και στα playoffs, πόσο αποτελεσματικός και πόσο καλός ήταν με τους Λέικερς.

Αλλά είμαι όπως όλοι οι υπόλοιποι, δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Όλες οι αποφάσεις βρίσκονται στα χέρια του ΛεΜπρόν Τζέιμς και της οικογένειάς του και εκείνος θα πάρει την καλύτερη δυνατή απόφαση για τον εαυτό του. Η ιστορία έχει δείξει ότι πάντοτε παίρνει σωστές αποφάσεις για την καριέρα του. Και αν θεωρεί ότι οι Μαϊάμι Χιτ είναι η σωστή επιλογή για εκείνον, τότε θα ήθελα πολύ να έρθει εδώ».