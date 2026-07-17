Ο Τζον Πουλακίδας μίλησε για το ελληνικό διαβατήριο και το πόσο πολύ θα ήθελε να παίξει με την Εθνική.

Ο Τζον Πουλακίδας πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση στο Summer League κόντρα στους Θάντερ. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ, ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες των Μάβερικς, στη νίκη με 97-87.

Ο Πουλακίδας, ρωτήθηκε μετά το ματς σχετικά με το ελληνικό διαβατήριο, ενώ είπε πως θα ήθελε να παίξει με την Εθνική το συντομότερο δυνατόν.

Όσα είπε ο Πουλακίδας

«Έχουμε συναντηθεί με την ομοσπονδία. Συναντηθήκαμε με το προξενείο στο Σικάγο. Μέχρι τώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω να τακτοποιήσουν το δικό τους διαβατήριο οι γονείς μου, οπότε μετά θα είναι πιο εύκολο για εμένα.

Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, προφανώς. Εστιάζω εδώ (σ.σ. στο ΝΒΑ), στην παρούσα στιγμή, προσπαθώντας να αφήσω τον ατζέντη και την οικογένειά μου να χειριστούν αυτή την πλευρά των πραγμάτων, αλλά σίγουρα προσπαθώ να επιταχύνω αυτήν τη διαδικασία, επειδή θα ήθελα πολύ να παίξω για την Εθνική ομάδα της Ελλάδας το συντομότερο δυνατό».