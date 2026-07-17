Οι Ντιτρόιτ Πίστονς εξετάζουν την περίπτωση του Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος παραμένει ελεύθερος.

Αρκετοί είναι οι βετεράνοι του NBA που παραμένουν ελεύθεροι και ψάχνουν την επόμενή τους ομάδα. Ένας παίκτης ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα πάνω του, είναι ο Ντεμάρ ΝτεΡόζαν.

Ο 36χρονος γκαρντ/φόργουορντ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Χιτ και των Ράπτορς, ωστόσο υπάρχει και άλλη μία ομάδα που θα διεκδικήσει την υπογραφή του. Σύμφωνα με τον Μαρκ Στάιν, οι Πίστονς θέλουν να προσθέσουν στο ρόστερ τους των ΝτεΡόζαν, καθώς θεωρούν ότι στο πρόσωπό του, μπορούν να βρουν μία αξιόπιστη επιθετική λύση.

Η υπόθεση του 36χρονου, θα ξεκαθαρίσει εντελώς, όταν γίνει γνωστή η επόμενη ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος είναι ο πιο «καυτός» free agent.

Ο ΝτεΡόζαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 18.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 31.2 λεπτά συμμετοχής, με τη φανέλα των Κινγκς.