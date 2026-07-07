Οι Μαϊάμι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, φαίνεται πως θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Ντεμάρ ΝτεΡόζαν.

Σε μία νέα εποχή έχουν μπει οι Χιτ, οι οποίοι έχουν βρει το νέο τους αστέρι. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έγραψε ιστορία με τους Μπακς και πλέον θα αγωνίζεται στο Μαϊάμι.

Μετά τον «greek freak», οι Χιτ θέλουν να βρουν τους παίκτες που θα βρίσκονται στο πλάι του Giannis. Οι βλέψεις για τη νέα σεζόν είναι υψηλές και όπως όλα δείχνουν, το Μαϊάμι θέλει να ενισχυθεί με έναν βετεράνο του NBA, που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Πρόκειται για τον Ντεμάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος αποχώρησε από τους Κινγκς και πλέον είναι ελεύθερος. Σύμφωνα με τον insider του NBA, Ματ Τζορτζ, τόσο οι Χιτ όσο και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, είναι οι ομάδες που έχουν δείξει το πιο «θερμό» ενδιαφέρον και έχουν το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Την περασμένη σεζόν στο Σακραμέντο, ο ΝτεΡόζαν, είχε μέσο όρο 18.4 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ και 1 κλέψιμο ανά 31.2 λεπτά συμμετοχής.