NBA: Επιστροφή του Τζαβόντε Γκριν στους Πίστονς

NBA: Επιστροφή του Τζαβόντε Γκριν στους Πίστονς

NBA: Επιστροφή του Τζαβόντε Γκριν στους Πίστονς
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Ο Τζαβόντε Γκριν επιστρέφει στους Πίστονς, με τον πολύπειρο γκαρντ-φόργουορντ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο.

Τον μεταγραφικό σχεδιασμό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζουν οι Πίστονς. Η ομάδα του Ντιτρόιτ, που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της ανατολικής περιφέρειας του NBA, ήρθε σε συμφωνία με τον Τζαβόντε Γκριν, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα.

Ο πολύπειρος γκαρντ/φόργουορντ, είχε μείνει ελεύθερος από τους Πίστονς με την ολοκλήρωση της σεζόν, όμως επιστρέφει στον οργανισμό, με νέο μονοετές συμβόλαιο. Οι απολαβές του 32χρονου, θα φτάσουν τα 3.95 εκατ. δολάρια.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε όλα τα ματς των Πίστονς (82) και είχε μέσο όρο 6.9 πόντους.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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