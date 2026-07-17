Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, οι Κινγκς δεν επιθυμούν την επιστροφή του Γουέστμπρουκ στην ομάδα.

Στην αγορά των ελεύθερων παικτών παραμένει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ. Ο 37χρονος βετεράνος γκαρντ, μετά από μία σεζόν στους Κινγκς, θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, έπαιξε σε 64 παιχνίδια του NBA και είχε μέσο όρο 15.2 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 6.7 ασίστ ανά 28.9 λεπτά συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Τζέικ Φίσερ, παρά τα δημοσιεύματα που υπάρχουν για πιθανή επιστροφή του Γουέστμπρουκ στο Σακραμέντο, οι «βασιλιάδες» δεν φαίνονται... ζεστοί, να τον υπογράψουν ξανά.

Ο Φίσερ είπε

«Σε αυτό το σημείο, χωρίς καμία πρόθεση να δείξω ασέβεια προς τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, δεν έχω ακούσει ότι οι Κινγκς θέλουν πραγματικά να τον φέρουν πίσω με οποιονδήποτε τρόπο.

Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή το Σακραμέντο έχει καλυμμένες και τις 15 θέσεις του ρόστερ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διάθεση να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την επιστροφή του Ράσελ Γουέστμπρουκ».