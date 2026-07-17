Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν ήξερα για το trade του Γιάννη στους Χιτ»
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε τη δική του ιστορία στους Μιλγουόκι Μπακς και πλέον είναι έτοιμος για μία νέα σελίδα στην καριέρα του. Ο Έλληνας σούπερ σταρ, είναι πλέον μέλος των Μαϊάμι Χιτ και θα προσπαθήσει να αφήσει και εκεί το αποτύπωμά του.
Ο αδελφός του, Θανάσης, μίλησε στο podcast του «ThanalysisShow» για το trade του Γιάννη. Ο ίδιος, ανέφερε ότι ήταν... τρελό αυτό που έγινε και πως δεν γνώριζε τίποτα για αυτή την κίνηση.
Όσα είπε ο Θανάσης
«Το τρελό είναι ότι δεν ήξερα… δεν ήξερα. Αυτά είναι δικά του θέματα και ό,τι θέλει εκείνος να κάνει. Όσον αφορά την αντίδρασή μου, ακόμα προσαρμόζομαι. Φίλε μου, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και συναρπαστικό ταυτόχρονα και όποιος λέει ότι δεν είναι, τότε δεν είναι άνθρωπος».
Thanasis on his brother Giannis being traded to Miami:— The HEAT Realm (@WadexFlash) July 17, 2026
“Crazy part is I didn’t know…I didn’t know — that’s his business and that’s what he wants to do…in terms of reaction I’m still adjusting — bro it’s hard. It’s hard and exciting at the same time and whoever says it’s not… pic.twitter.com/g3GqQkEno9
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