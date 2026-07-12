Ο Γκάρι Τρεντ θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι για άλλα 4 χρόνια.

Οι Μιλγουόκι Μπακς προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ τους. Τα «ελάφια» ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκάρι Τρεντ, ο οποίος θα παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο 27χρονος υπέγραψε συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια και θα έχει απολαβές 64 εκατομμύρια δολάρια.

Free agent guard Gary Trent Jr. has agreed to a four-year, $64 million deal to stay with the Milwaukee Bucks, Klutch Sports CEO Rich Paul and agent Lucas Newton tells ESPN. pic.twitter.com/hZMDvuA816 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2026

Την περασμένη σεζόν, ο Τρεντ είχε μέσο όρο 8.1 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 21.2 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα των Μπακς.