Γκριν: «Δεν ήταν ισάξιο το trade Τζέιλεν Μπράουν και Πολ Τζορτζ»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν σχολίασε το trade που έγινε ανάμεσα σε Σέλτικς και Σίξερς με Τζέιλεν Μπράουν και Πολ Τζορτζ.

Το trade που εξέπληξε τον κόσμο του NBA, είναι αυτό ανάμεσα στους Σέλτικς και τους Σίξερς. Ο Πολ Τζορτζ έγινε κάτοικος Βοστώνης, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν πήγε στη Φιλαδέλφεια.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν, έκανε το δικό του σχόλιο για το trade αυτό. Είπε ότι δεν θέλει να μειώσει τον Τζορτζ, αλλά αυτή η ανταλλαγή δεν ήταν ισάξια.

Όσα είπε ο Τζορτζ

«Χωρίς καμία πρόθεση να μειώσω τον Πολ Τζορτζ, αλλά αυτή δεν είναι μια ισάξια ανταλλαγή. Τρέφω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον PG. Όμως, όπως κι εγώ, είναι 36 ετών. Εγώ μπαίνω στη 15η σεζόν της καριέρας μου, ενώ εκείνος, αν δεν κάνω λάθος, στην 17η. Αντίθετα, ο Τζέιλεν Μπράουν δεν έχει καν κλείσει τα 30. Είναι 29 ετών και ετοιμάζεται για την 11η σεζόν του στο NBA.

Και μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο χρόνια αναδείχθηκε MVP των Τελικών. Φέτος, νομίζω, επιλέχθηκε στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα του NBA, ενώ αρκετοί θεωρούσαν πως άξιζε ακόμη και θέση στην πρώτη πεντάδα. Βέβαια, οι ψήφοι είναι αυτές που είναι.

Επομένως, όταν μιλάμε καθαρά για ανταλλαγή παίκτη με παίκτη, δεν πρόκειται για ισότιμη ανταλλαγή. Και το λέω αυτό χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσω τον Πολ Τζορτζ».