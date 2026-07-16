Σίλβερ: «Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε κάποιου είδους ενοποίηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε»

Σε δηλώσεις του στο Summer League του NBA, ο Άνταμ Σίλβερ αναφέρθηκε τόσο στο NBA Europe, όσο και στις στις συζητήσεις με τη EuroLeague.

Ο Άνταμ Σίλβερ παραχώρησε δηλώσεις κατά τη διάρκεια του Summer League του NBA και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις του NBA Euope.

Μίλησε επίσης για τις συζητήσεις που υπάρχουν με τη EuroLeague, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Τσους Μπουένο.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Δεν θα γίνω πολύ συγκεκριμένος σχετικά με ορισμένα σημεία τριβής με τη EuroLeague, πέρα από το εξής. Ο Τσους Μπουένο, ο οποίος είναι φίλος και πρώην συνάδελφός μου στο NBA, κάνει φυσικά τη δουλειά του εκπροσωπώντας αυτούς τους συλλόγους και οργανισμούς. Ο Μαρκ Τέιτουμ κι εγώ συνεχίζουμε να έχουμε συζητήσεις μαζί του. Είναι απολύτως κατανοητό αυτό που θέλει σε αυτές τις συζητήσεις, το οποίο είναι να διατηρηθεί η αξία που έχει δημιουργήσει η EuroLeague όλα αυτά τα χρόνια».

Ξεκινήσαμε αυτή την πορεία προχωρώντας, ανεξάρτητα από το πού βρισκόταν η EuroLeague. Πάντα ελπίζαμε να δημιουργήσουμε κάποιου είδους ενοποίηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Όσον αφορά τις προσφορές, ναι, λάβαμε πολλαπλές προσφορές από τις αρχικές πόλεις που ελπίζαμε ότι θα ήθελαν να ξεκινήσουν.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο των δεσμευτικών προσφορών. Θα τις χαρακτήριζα αρχικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και έχουμε ολοκληρώσει τις οικονομικές πληροφορίες. Ωστόσο, όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, από τη στιγμή που κατατέθηκαν αυτές οι αρχικές προσφορές, θα υπάρξουν συνεχείς συζητήσεις προτού φτάσουμε στο σημείο στο οποίο θα προχωρήσουμε σε δεσμευτικές συμφωνίες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο».