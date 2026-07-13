Οι Λέικερς ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την ανανέωση με τον Όστιν Ριβς και την απόκτηση του Κόλιν Σέξτον.

Ήταν γνωστές οι κινήσεις των Λέικερς με Όστιν Ριβς και Κόλιν Σέξτον αλλά τώρα έγιναν και επίσημες.

O Αμερικανός περιφερειακός παρέμεινε με supermax συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας αξίας 185 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Λέικερς, με την ομάδα να το ανακοινώνει. Παίκτης των λιμνάνθρωπων και ο Κόλιν Σέξτον γεμίζοντας ακόμα περισσότερο την περιφέρεια.

Ο Ριβς είχε φέτος 23.3 πόντους. 5.5 ασίστ και 4.7 ριμπάουντ ανά 34 λεπτά συμμετοχής, με τον ίδιο να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος για τους λιμνάμνθρωπους.

Πάντως οι Λέικερς περνούν σε μια νέα εποχή, αφού δεν θα βρίσκεται στην ομάδα μετά από χρόνια ο ΛεΜπρόν Τζείμς. Ενημέρωσε μέσω του ατζέντη του τους Λος Άντζελες Λέικερς πως θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.