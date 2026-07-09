Μπάρκλεϊ: «Ο ΛεΜπρόν πρέπει να σταματήσει να κυνηγά το... φάντασμα του Τζόρνταν»

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ στάθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς που αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του και θα γίνει μάχη για την απόκτηση του. Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Αυτές είναι δύο πρώην, δηλαδή οι Χιτ και οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς που πριν λίγες μέρες πήραν τον Τζέιλεν Μπράουν.

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ πήρε θέση για το θέμα και τόνισε πως μεταξύ άλλων πως ο King James δέχεται κριτική γιατί πάντα... συγκεντρώνει τους παίκτες στην ομάδα του και κυνηγά το... φάντασμα του Τζόρνταν, ενώ αναφέρθηκε και στο δίλημμα του GOAT.

«Η μεγαλύτερη κριτική για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ήταν πάντα ότι μαζεύει την ομάδα του, επειδή κυνηγάει αυτό το... φάντασμα του Μάικλ Τζόρνταν, το οποίο πρέπει να αφήσει να φύγει. Αγαπώ τον ΛεΜπρόν, αλλα περνάει περισσότερο χρόνο μιλώντας για το ότι είναι ο GOAT. Ο Μάικλ Τζόρνταν λέει «Δεν είμαι ποτέ ο GOAT». Και μετά έχεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαλώνουν συνέχεια, κάτι που είναι ηλίθιο», ήταν τα λόγια του.

Μάλιστα τόνισε πως δεν θα τον ήθελε να φορά τη φανέλα των Σίξερς.