Ριβς: Μένει στους Λέικερς με supermax συμβόλαιο 185 εκατ. δολαρίων
Υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα για το μέλλον του Όστιν Ριβς τις τελευταίες μέρες, ωστόσο ο παίκτης θα παραμείνει κάτοικος Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Αμερικανός περιφερειακός σκοπεύει να υπογράψει supermax συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας αξίας 185 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Λέικερς.
Το συμβόλαιο θα έχει player option για την τελευταία σεζόν το 2029-30. Ο Ριβς απέρριψε την player option των 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων του για να πάρει τη νέα συμφωνία με το μέγιστο δυνατό ποσό.
Ο Ριβς είχε φέτος 23.3 πόντους. 5.5 ασίστ και 47 ριμπάουντ ανά 34 λεπτά συμμετοχής, με τον ίδιο να αποτελεί αναπόσπαστο μέλος για τους λιμνάμνθρωπους, οι οποίοι θα τον έχουν για πολλά χρόνια ακόμα στο ρόστερ τους.
Το νέο συμβόλαιο του Ρίβς θα είναι και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ σε undrafted παίκτη.
Los Angeles Lakers star Austin Reaves intends to sign a four-year, $185 million maximum contract to return to the franchise, with a player option for the final season in 2029-30, sources tell ESPN. Reaves declined his $14.9M player option for the new max deal. pic.twitter.com/5T8Ze6v0kF— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2026
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