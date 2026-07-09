Το... κλείσιμο ματιού των Σίξερς στον ΛεΜπρόν: «H καλύτερη ευκαιρία σου για να κερδίσεις το πρωτάθλημα»

To διοικητικό στέλεχος των Σίξερς, Μπομπ Μάιερς ήταν ξεκάθαρος για την προοπτική του ΛεΜπρόν να έχει στη Φιλαδέλφεια.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του και θα γίνει μάχη για την απόκτηση του. Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Αυτές είναι δύο πρώην, δηλαδή οι Χιτ και οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς που πριν λίγες μέρες πήραν τον Τζέιλεν Μπράουν.

Θέση για το θέμα πήρε το ανώτατο διοικητικό στέλεχος των Σίξερς, Μπομπ Μάιερς που μίλησε στο Game Over και έδειξε πόσο τον θέλει.

«Αν ήταν εδώ, θα έλεγα ότι πιστεύω ειλικρινά ότι αυτή είναι η καλύτερή σου ευκαιρία να κερδίσεις… Αυτό που θα έλεγα απλώς είναι, αν πρόκειται για νίκη, ας μιλήσουμε για αυτή την ομάδα. Επειδή μπορείς να κερδίσεις εδώ στη Φιλαδέλφεια», είπε για τον King James.

Aν ο ΛεΜπρόν πάει Φιλαδέλφεια, θα φτιάξει μια πανίσχυρη πεντάδα με Μάξεϊ, Έτζκομπ, Μπράουν και Εμπίντ.