Οι Ντάλας Μάβερικς ηττήθηκαν με 135-111 από τους Ατλάντα Χοκς, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ, Τζον Πουλακίδα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής.

Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα στο τελευταίο τους φιλικό στην preseason, πριν την επίσημη έναρξη του NBA. Οι Χοκς έριξαν στο... καναβάτσο τους «Mavs» με 135-111, με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής.

Ο Ελληνοαμερικανός περιφερειακός αγωνίστηκε για 2:06, σημειώνοντας δύο πόντους (2/2 βολές), ενώ μάζεψε και ένα ριμπάουντ. Ο σταρ των Τεξανών, Κούπερ Φλαγκ, ήταν ο «ιθύνων νους» και στις δύο πλευρές του παρκέ, καταγράφοντας 26 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 29:48.

Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Αλεξάντερ-Ουόκερ με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 26:52, ενώ ο Τζόνσον να πρόσθεσε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Τα δεκάλεπτα: 34-39, 54–73, 78-102, 111-135