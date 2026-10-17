NBA: Πήρε λίγα λεπτά συμμετοχής ο Πουλακίδας στην ήττα των Μάβερικς
Οι Ντάλας Μάβερικς γνώρισαν την ήττα στο τελευταίο τους φιλικό στην preseason, πριν την επίσημη έναρξη του NBA. Οι Χοκς έριξαν στο... καναβάτσο τους «Mavs» με 135-111, με τον Τζον Πουλακίδα να παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής.
Ο Ελληνοαμερικανός περιφερειακός αγωνίστηκε για 2:06, σημειώνοντας δύο πόντους (2/2 βολές), ενώ μάζεψε και ένα ριμπάουντ. Ο σταρ των Τεξανών, Κούπερ Φλαγκ, ήταν ο «ιθύνων νους» και στις δύο πλευρές του παρκέ, καταγράφοντας 26 πόντους, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 29:48.
Για τους νικητές, ξεχώρισε ο Αλεξάντερ-Ουόκερ με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 26:52, ενώ ο Τζόνσον να πρόσθεσε 20 πόντους, 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Τα δεκάλεπτα: 34-39, 54–73, 78-102, 111-135
Final. @Chase // #MFFL https://t.co/BdQxPfY37S— Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 17, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.