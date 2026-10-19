Μάβερικς: Αποχαιρέτησαν τον Ντουάιτ Πάουελ μετά από 12 χρόνια
Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία των Ντάλας Μάβερικς κλείνει, καθώς ο Ντουάιτ Πάουελ αποχώρησε από την ομάδα έπειτα από 12 χρόνια παρουσίας. Όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN, το Ντάλας αποφάσισε να αποδεσμεύσει τον 35χρονο ψηλό, βάζοντας τέλος σε μια μακρόχρονη συνεργασία.
The Dallas Mavericks are waiving veteran center Dwight Powell, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2026
Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ αποτέλεσε σταθερή επιλογή στο ρόστερ των Μάβερικς από το 2014, όταν εντάχθηκε στην ομάδα μετά την επιλογή του στο Νο. 45 του Draft του 2014. Παρότι δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, εξελίχθηκε σε έναν από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη διάρκεια παρουσίας στο Ντάλας, καταγράφοντας συνολικά 768 συμμετοχές στο NBA.
Στη διαδρομή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ο Πάουελ έχει μετρήσει κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 4,2 ριμπάουντ και μία ασίστ, με ποσοστό ευστοχίας 60,6% στα σουτ εντός πεδιάς. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο συμμετείχε σε 63 παιχνίδια της regular season, έχοντας 3,3 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ ανά αγώνα.
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