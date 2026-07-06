Αντετοκούνμπο: Θα αλλάξει νούμερο στους Χιτ - Τι θα επιλέξει
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του φέτος αφήνοντας πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια για να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.
Mαζί με αυτή την αλλαγή, ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο «34» που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αντικαταστήσει με το νούμερο «7» τώρα που θα αγωνίζεται στους Χιτ.
Το «7» φυσικά αποτελεί το νούμερο που φορούσε ο Βασίλης Σπανούλης, που ως γνωστόν αποτελεί το πρότυπο του Έλληνα φόργουορντ.
BREAKING: Giannis Antetokounmpo announces he doesn’t think he will keep number 34 this year with the Heat— Heat Central (@TheHeatCentral) July 6, 2026
He likes the number 7. 😳 https://t.co/0NeMNBZrLS pic.twitter.com/PRUbdQlJDU
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