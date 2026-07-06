Μαζί με τη μεγάλη αλλαγή της μετακίνησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς στους Χιτ θα επέλθει, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, αλλαγή στο νούμερο της φανέλας του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του φέτος αφήνοντας πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς μετά από 13 χρόνια για να μετακομίσει στο Μαϊάμι για λογαριασμό των Χιτ ολοκληρώνοντας μία από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA.

Mαζί με αυτή την αλλαγή, ο «Greek Freak» αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο «34» που τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει πως σκέφτεται πολύ σοβαρά να το αντικαταστήσει με το νούμερο «7» τώρα που θα αγωνίζεται στους Χιτ.

Το «7» φυσικά αποτελεί το νούμερο που φορούσε ο Βασίλης Σπανούλης, που ως γνωστόν αποτελεί το πρότυπο του Έλληνα φόργουορντ.