Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα επιστρέψει στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, όπως αναφέρει στο podcast του ο Μπιλ Σίμονς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς φαίνεται πως έχει ήδη βρει την επόμενη ομάδα του, με ΜΜΕ από τις ΗΠΑ να κάνουν λόγο για «τελειωμένη» συμφωνία με το Κλίβελαντ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει ήδη συμφωνήσει με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, με τον γνωστό δημοσιογράφο να τονίζει ότι οι Γουόριορς λειτούργησαν ως μοχλός πίεσης ώστε να φτάσει ο Βασιλιλάς σε συμφωνία με την πρώτη του ομάδα.

«Αυτό που έγινε στους καημένους τους Ουόριορς είναι ότι νόμιζαν πως θα πάρουν τον Λεμπρόν και ίσως τον Ντέιβις, αλλά τώρα είναθ ξεκάθαρο ότι χρησιμοποιηθήκαν ως μέσο πίεσης, καθώς ο Λεμπρόν θα επιστρέψει στο Κλίβελαντ. Η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί» ανέφερε στο podcast του ο Μπιλ Σίμονς.

Το απόσπασμα του Μπιλ Σίμονς για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς: