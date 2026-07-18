ΝΒΑ: Ξεκάθαρος ο Χάρντεν - Θέλει να παίξει με τον ΛεΜπρόν!
Το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ενδιαφέρον στο NBA, έχει να κάνει με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς» αποχαιρέτησε τους Λέικερς και πλέον είναι ελεύθερος, με πολλές ομάδες να έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους.
Μία από τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον ΛεΜπρόν, είναι οι Καβαλίερς. Θέλουν να τον φέρουν πίσω στο Κλίβελαντ. Αυτή τη μεταγραφή, θα ήθελε πολύ να τη δει να πραγματοποιείται και ένας συμπαίκτης του Τζέιμς στην εθνική ομάδα των ΗΠΑ.
Ο λόγος για τον Τζέιμς Χάρντεν, ο οποίος εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του να παίξει μαζί με τον ΛεΜπρόν στους «Καβς». Ο Χάρντεν την περασμένη σεζόν, είχε με την ομάδα του Κλίβελαντ μέσο όρο στα playoffs του NBA 19.2 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά 37.3 λεπτά συμμετοχής.
Όσα είπε ο Χάρντεν
«Ελπίζω να έρθει στο Κλίβελαντ. Είναι το τέλειο παραμυθένιο τέλος. Να είναι στο σπίτι του για την τελευταία του σεζόν».
“I hope he comes to Cleveland.”— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 17, 2026
— James Harden on LeBron. 👀🍿
(h/t @ESPNCleveland)
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