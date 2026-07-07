Λόουρι: Υπέγραψε για μία μέρα στους Ράπτορς και αποσύρθηκε
Τίτλοι τέλους για έναν παίκτη που έγραψε τη δική του ιστορική πορεία στο NBA. Ο λόγος για τον Κάιλ Λόουρι, ο οποίος στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Ο Αμερικανός γκαρντ που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στους Σίξερς, υπέγραψε συμβόλαιο μιας ημέρας στους Ράπτορς. Αυτό το έκανε, προκειμένου να αποσυρθεί με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδα. Στο Τορόντο έκανε πράγματα και θαύματα, με μεγαλύτερη επιτυχία το πρωτάθλημα του 2019.
#7 FOREVER pic.twitter.com/4Cxpr5jSO6— Toronto Raptors (@Raptors) July 7, 2026
Ο Λόουρι αγωνίστηκε για εννιά χρόνια στους Ράπτορς και η συνεισφορά του ήταν τεράστια. Αυτός είναι και ο λόγος που ο οργανισμός από το Τορόντο, αποφάσισε να αποσύρει τη φανέλα του στο τέλος της επόμενης σεζόν. Τη φανέλα με το νούμερο «7».
Ο μοναδικός παίκτης που έχει δει μέχρι σήμερα τη φανέλα του να αποσύρεται από τους Ράπτορς, είναι ο Βινς Κάρτερ.
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