Xάρνταγουεϊ - Χιτ: Η φανέλα του πατέρα βγήκε από την... απόσυρση για να την φορέσει ο γιος
Η φανέλα με το Νο.10 είχε αποσυρθεί για χάρη του σπουδαίου Τιμ Χάρνταγουεϊ στους Χιτ. Εκ των κορυφαίων παιικτών στην ιστορία του Μαϊάμι, το οποίο για να τον τιμήσει απέσυρε τη φανέλα του. Κανείς δεν μπορέι να ξεχάσει την απίθανη crossover του.
Ωστόσο η μετακόμιση του γιου του, Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ στο Μαιάμι άλλαξε τα πλάνα. Και αυτό γιατί το «10» βγαίνει από την απόσυρση και θα το φορά το νέα απόκτημα της ομάδας του Έρικ Σποέλστρα.
Φυσικά η σπουδαιότερη κίνηση των Χιτ το καλοκαίρι αφορά την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσω ανταλλαγής. Με την προσθήκη του Χάρνταγουεϊ συνεχίσουν να γεμίζουν τα κενά στο ρόστερ, θέλοντας να είναι διεκδικητές του τίτλου.
Μάλιστα στην παρουσιάση, ο διοικητικός ηγέτης των Χιτ, ο σπουδαίος Πατ Ράιλι αστειεύτηκε λέγοντας: «Νόμιζα ότι κρεμάσαμε αυτόν τον αριθμό εκεί πάνω».
“I thought we hung this number up there.”— Ballislife.com (@Ballislife) July 8, 2026
(Via @WillManso) pic.twitter.com/bZxfnIs5eO https://t.co/fypEO97PUG
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