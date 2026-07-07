Γνωστό έγινε το νούμερο που θα έχει στη φανέλα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους Χιτ.

Tρέλα επικρατεί στις τάξεις των Χιτ μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ αλλάζει γειτονιά και θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Μαϊάμι, θέλοντας να τους επαναφέρει στην κορυφή μετά το 2013.

Τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με τον Γιάννη να αποκαλύπτει τη σκέψη του να αλλάξει νούμερο για να πάρει το νούμερο «7». Μπορεί να ανήκε ο συγκεκριμένος αριθμός στον Ράιαν Κόνγουελ, αλλά δεν θα έχει πρόβλημα ο Greek Freak.

Είναι επίσημο πλέον πως ο Αντετοκούνμπο θα πάρει το νούμερο «7» αφήνοντας το «34» με το οποίο αγωνιζόταν τόσο στους Μπακς όσο και στην Εθνική Ελλάδα. Νέα ομάδα, νέο νούμερο για τον Έλληνα ηγέτη.