Παίκτης των Ρόκετς είναι με κάθε επισημότητα ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς που ούτε φέτος θα επιστρέψει στην Ευρώπη.

Οι Χιούστον Ρόκετς συμφώνησαν με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για την επόμενη σεζόν βάζοντας τέλος στα σενάρια περί επιστροφής του Σέρβου γκαρντ στην Ευρώπη.

Ο «Μπόγκι» υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Χιούστον λαμβάνοντας το veteran's minimum βοηθώντας έτσι τους Ρόκετς παράλληλα να μην επιβαρύνουν περαιτέρω το salary cap τους. To συγκεκριμένο συμβόλαιο κυμαίνεται από 2.5 με 3.5 εκατομμύρια δολάρια για παίκτες με την εμπειρία του Σέρβου διεθνή.

Οι... ρουκέτες πλέον έκαναν επίσημη τη συμφωνία και ο Σέρβος σκόρερ θα ψάξει το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του έχοντας για συνοδοιπόρους τους Ντουράντ, Σενγκούν, Τόμπσον και ΒανΒλίτ.

Ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε φέτος 7.4 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά ματς, αλλά σίγουρα αναζητούσε έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην επόμενη ομάδα του σε σχέση με αυτόν που είχε στους Κλίπερς και ελπίζει πως θα τον βρει στους Ρόκετς.