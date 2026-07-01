Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τους Χιούστον Ρόκετς. Δείτε το συμβόλαιό του με την ομάδα.

Οι Χιούστον Ρόκετς συμφώνησαν με τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς για την επόμενη σεζόν βάζοντας τέλος στα σενάρια περί επιστροφής του Σέρβου γκαρντ στην Ευρώπη.

Ο «Μπόγκι» υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Χιούστον λαμβάνοντας το veteran's minimum βοηθώντας έτσι τους Ρόκετς παράλληλα νμην επιβαρύνουν περαιτέρω το salary cap τους, όπως αναφέρει το «Rockets Wire». To συγκεκριμένο συμβόλαιο κυμαίνεται από 2.5 με 3.5 εκατομμύρια δολάρια για παίκτες με την εμπειρία του Σέρβου διεθνή.

Ο Μπογκντάνοβιτς πηγαίνει στο Χιούστον για να βρεθεί στο πλευρό του Κέβιν Ντουράντ κουβαλώντας εννέα χρόνια εμπειρίας από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Έχει ποσοστό 38,1% από την περιφέρεια, επιχειρώντας κατά μέσο όρο 6,3 τρίποντα ανά παιχνίδι, ενώ μετρά 14 πόντους σε 28 λεπτά συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι άνθρωποι του Χιούστον κινήθηκαν άμεσα για την περίπτωσή του από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η free agency, εξασφαλίζοντας την υπογραφή του.