Ο Μάρκους Σμαρτ αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στους Χιούστον Ρόκετς και να ενωθεί ξανά με τον Ίμε Ουντόκα.

Οι Χιούστον Ρόκετς συνεχίζουν να ενισχύουν το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν, καθώς ήρθαν σε συμφωνία με τον Μάρκους Σμαρτ, προσθέτοντας έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς γκαρντ του NBA.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 31χρονος γκαρντ συμφώνησε με τους Ρόκετς για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, συνολικής αξίας 13 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει και player option για τη δεύτερη χρονιά της συνεργασίας.

Smart made the decision this morning, with his agents Jason Glushon and Josh Ketroser informing Rockets officials. https://t.co/1HKhJDP2J9 July 1, 2026

Ο Σμαρτ, ο οποίος αναδείχθηκε Αμυντικός της Χρονιάς (Defensive Player of the Year) το 2022, επιστρέφει υπό τις οδηγίες του Ίμε Ουντόκα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στους Μπόστον Σέλτικς. Η παρουσία του Αμερικανού τεχνικού έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση του έμπειρου γκαρντ να επιλέξει το Χιούστον για τη συνέχεια της καριέρας του.

Μετά και την απόκτηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, οι Ρόκετς προσθέτουν ακόμη μία έμπειρη λύση στην περιφέρειά τους, αυτή τη φορά με έμφαση στην άμυνα, την ένταση και την ηγετική προσωπικότητα.