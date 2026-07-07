Ο Τζέιλεν Μπράνσον θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου λόγω του τραυματισμού στο χέρι, που τον ταλαιπώρησε στους τελικούς του NBA.

Οι Νικς έγραψαν ιστορία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, καθώς επέστρεψαν στην κορυφή του NBA. Μία χρονιά στην οποία, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας, ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον, ο οποίος έμοιαζε κάτι παραπάνω από ασταμάτητος.

Ο 29χρονος που έπαιξε με ενοχλήσεις στους τελικούς κόντρα στους Σπερς, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ξεχωρίσει, αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ. Θα υποβληθεί σε επέμβαση στο δεξί αντιβράχιο και τον καρπό, με αποτέλεσμα να επανέλθει πλήρως. Η περίοδος αποθεραπείας, υπολογίζεται στους 2 μήνες.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο «μαγικός» Μπράνσον είχε μέσο όρο στα playoffs (και τους τελικούς) του NBA 28.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 6.1 ασίστ ανά 36.9 λεπτά.