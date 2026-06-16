Η δικαίωση του Μπράνσον: Θυσίασε 113 εκατ. δολάρια και βοήθησε τους Νικς να γράψουν ιστορία

Ο Τζέιλεν Μπράνσον έβαλε μπροστά το καλό των Νικς πριν λίγα χρόνια, θυσιάζοντας 113 εκατ. δολάρια. Πλέον νιώθει δικαιωμένος.

Οι Νικς ζουν τις πιο όμορφες μέρες στην ιστορία τους, αφού επέστρεψαν στον θρόνο του ΝΒΑ μετά το 1973. Η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ το χαίρεται με την ψυχή της. O Tζέιλεν Μπράνσον έκανε μυθικές εμφανίσεις στους τελικούς, υπογράφοντας πολλά ματς με τα μεγάλα σουτ του και παίρνοντας το βραβείο του MVP των τελικών.

Ο Μπράνσον υπέγραψε με τους Νικς το 2022 με συμβόλαιο αξίας 104 εκατομμυρίων δολαρίων άλλοι σταρ της λίγκας σαν τον Νίκολα Γιόκιτς υπέγραφαν συμβόλαια αξίας έως και 276 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Μπράνσον συμφώνησε στη συνέχεια σε επέκταση συμβολαίου 156,6 εκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι του 2024, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο για λιγότερα χρήματα από ό,τι αν περίμενε να διαπραγματευτεί κατά τη διάρκεια της offseason.

Αν ο Μπράνσον περίμενε, θα μπορούσε να καρπωθεί συμβόλαιο αξίας περίπου 269 εκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια. Ουσιαστικά αρνήθηκε περίπου 113 εκατομμύρια δολάρια, δίνοντας στους Νικς το περιθώριο να έχουν χώρο στο salary cap για να χτίσουν μια ομάδα που θα διεκδικήσει πρωτάθλημα.

Οι Νικς απέκτησαν σημαντικά μέλη της ομάδας του 2026, συμπεριλαμβανομένων των Καρλ-Άντονι Τάουνς και του Μάικαλ Μπρίτζες. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία!