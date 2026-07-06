Τυπώθηκαν ήδη οι πρώτες φανέλες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Χιτ. Πόσο κοστίζουν και ποιος έχει το νούμερο που σκέφτεται να επιλέξει;

«Πανζουρλισμός» επικρατεί στις τάξεις των Χιτ μετά και την ανακοίνωση της απόκτησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ήταν γνωστό εδώ και αρκετούς μήνες ότι ο Έλληνας σούπερσταρ ζητούσε από τους Μπακς να γίνει trade με την ομάδα της Φλόριντα να αποτελεί εν τέλει τον προορισμό για να συνεχίσει την καριέρα του.

Οι Χιτ δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους για την άφιξη του «Greek Freak» στην ομάδα αφιερώνοντάς του μία σειρά από αναρτήσεις και μάλιστα στα ελληνικά! Παράλληλα, γοργά-γοργά ξεκίνησαν να τυπώνονται οι φανέλες με το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το νούμερο «34». Στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα των Χιτ μπορεί όποιος θέλει να βρει τη συγκεκριμένη φανέλα σε όλες τις εκδοχές εμφανίσεων με την τιμή να κυμαίνεται από τα 120 έως τα 140 δολάρια.

Να τονιστεί ότι τον γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με τον Γιάννη να αποκαλύπτει τη σκέψη του να αλλάξει νούμερο, τώρα που πραγματοποιεί αυτό το νέο βήμα στην καριέρα του δείχνοντας να επεξεργάζεται να κάνει δικό του το νούμερο «7». Βέβαια, ο συγκεκριμένος αριθμός προς το παρόν ανήκει στον Ράιαν Κόνγουελ, τον 22χρονο γκαρντ από την Ιντιανάπολη που αγωνίζεται με τη φανέλα των Χιτ στο πλαίσιο του Summer League.

Ο 22χρονος γκαρντ, που επιλέχθηκε στο Νο. 37 του NBA Draft 2026, αγωνίστηκε για περισσότερα από 29 λεπτά απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Παρότι είχε 4/12 εντός πεδιάς, ήταν εύστοχος από την περιφέρεια με 3/7 τρίποντα, στοιχείο που οι Χιτ θεωρούν πως μπορεί να τον κάνει ιδανικό συμπαίκτη του «Greek Freak».

Βέβαια αξίζει να σημειωθεί πώς αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θελήσει, δεν θα συναντήσει λογικά κάποιο πρόβλημα για να αποκτήσει το συγκεκριμένο νούμερο στη φανέλα του.