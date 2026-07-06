Χιτ: Το μήνυμα στα ελληνικά για χάρη του Αντετοκούνμπο!
Η μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ πήρε και επίσημη μορφή, καθώς οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά trades των τελευταίων ετών.
Ο ενθουσιασμός στις τάξεις της ομάδας του Μαϊάμι είναι τεράστιος και φάνηκε και από μία ξεχωριστή ανάρτηση της ομάδας από τη Φλόριντα που θέλησε να προσελκύσει το κοινό της Ελλάδας γράφοντας post στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά έγραψαν: «Πώς νιώθουμε;».
Πώς νιώθουμε, HEAT Nation?! 🇬🇷🔥— Miami HEAT (@MiamiHEAT) July 6, 2026
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