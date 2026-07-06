Οι Μαϊάμι Χιτ καλωσόρισαν τους φιλάθλους από την Ελλάδα και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με μήνυμα στα ελληνικά!

Η μεγαλύτερη μεταγραφή του φετινού καλοκαιριού στο ΝΒΑ πήρε και επίσημη μορφή, καθώς οι Μαϊάμι Χιτ ανακοίνωσαν την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά trades των τελευταίων ετών.

Ο ενθουσιασμός στις τάξεις της ομάδας του Μαϊάμι είναι τεράστιος και φάνηκε και από μία ξεχωριστή ανάρτηση της ομάδας από τη Φλόριντα που θέλησε να προσελκύσει το κοινό της Ελλάδας γράφοντας post στα ελληνικά. Χαρακτηριστικά έγραψαν: «Πώς νιώθουμε;».