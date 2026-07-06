Οι ιδιοκτήτες και η διοίκηση των Μπακς αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο υπογραμμίζοντας ότι η επίδρασή του θα παραμείνει ανεξίτηλη τώρα που αποχώρησε για τους Μαΐάμι Χιτ.

Έπειτα από 13 ολόκληρες σεζόν, μία κατάκτηση πρωταθλήματος και μια σχέση που άλλαξε την ιστορία του οργανισμού, οι Μιλγουόκι Μπακς αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με ένα συγκινητικό μήνυμα μετά την ολοκλήρωση της ανταλλαγής του στους Μαϊάμι Χιτ.

Με κοινή ανακοίνωση, οι ιδιοκτήτες της ομάδας, Γουές Έντενς, Τζίμι και Ντι Χάσλαμ, καθώς και ο Τζέιμι Ντίναν, μίλησαν για την τεράστια παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Έλληνας σούπερ σταρ, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του άλλαξε για πάντα τους Μπακς.

Statements from the Milwaukee Bucks on the Giannis Antetokounmpo trade to the Miami Heat:



Bucks owners Wes Edens, Jimmy and Dee Haslam, and Jamie Dinan:

“From delivering a championship to transforming our franchise, Giannis' impact on the Milwaukee Bucks is lasting and… July 6, 2026

Οι ιδιοκτήτες των Μπακς, Γουές Έντενς, Τζίμι και Ντι Χάσλαμ και Τζέιμι Ντίναν:

«Από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος μέχρι τη μεταμόρφωση του οργανισμού μας, η επίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς είναι βαθιά και διαχρονική. Είμαστε απέραντα ευγνώμονες για αυτή τη σπουδαία και ιστορική διαδρομή που μοιραστήκαμε μαζί του.

Για 13 σεζόν, ο Γιάννης έδωσε τα πάντα σε αυτόν τον οργανισμό και ενέπνευσε την πόλη μας με την ασταμάτητη θέλησή του, την ταπεινότητα και την ψυχή του. Εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, ενώ έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας του Μιλγουόκι. Πάνω απ’ όλα, εκπροσώπησε αυτόν τον οργανισμό με αυθεντικότητα, χαρακτήρα και βαθιά αφοσίωση στους ανθρώπους του Μιλγουόκι.

Οι αξέχαστες στιγμές του στο παρκέ και η επιρροή του πέρα από το παιχνίδι καθόρισαν μια ολόκληρη εποχή για τους Μπακς και ανέβασαν τον οργανισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Λίγοι παίκτες έχουν αφήσει τόσο σημαντικό αποτύπωμα σε μια ομάδα, μια πόλη και μια ολόκληρη γενιά φιλάθλων.

Παρότι αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώθηκε, η κληρονομιά του Γιάννη στο Μιλγουόκι είναι εξασφαλισμένη. Θα παραμένει πάντα εδώ — στις οροφές του γηπέδου, σε όλη την κοινότητά μας και στους αμέτρητους ανθρώπους που ενέπνευσε. Για πάντα ένας Buck».

Ο general manager των Μπακς, Τζον Χορστ:

«Από τη στιγμή που τον επιλέξαμε στο Draft του 2013, ο Γιάννης έχει μεταμορφώσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε κάθε επίπεδο — στο παρκέ, στα αποδυτήρια και σε ολόκληρη την κοινότητα. Σε 13 σεζόν έγινε ένας εξαιρετικός ηγέτης, συμπαίκτης και εκπρόσωπος αυτής της πόλης, και ένας από τους καθοριστικούς παίκτες της γενιάς του. Το επίπεδο που έθεσε θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί.

Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, που πάρθηκε με γνώμονα το καλύτερο μέλλον τόσο για τους Μπακς όσο και για τον Γιάννη. Σε προσωπικό επίπεδο, ο Γιάννης και εγώ μοιραστήκαμε όλη αυτή τη διαδρομή και υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης, φίλος και πηγή έμπνευσης. Όλοι στον οργανισμό έχουμε επηρεαστεί από την παρουσία και την επιρροή του και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όσα πρόσφερε εκείνος και η οικογένειά του. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ανυπομονούμε να τους ξαναδούμε σύντομα.

Αυτή η μετάβαση σημαίνει επίσης ότι λέμε αντίο σε έναν ακόμη παίκτη που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία των Μπακς. Από τη στιγμή που ήρθε ο Μπόμπι, αγκάλιασε πλήρως το τι σημαίνει να είσαι Buck και έγινε γρήγορα αγαπητός στους φιλάθλους μέσα από το πάθος του, την ανταγωνιστικότητά του και την αφοσίωσή του στη νίκη. Ο Μπόμπι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021 και η παρουσία του στα playoffs εκείνης της ιστορικής πορείας θα μείνει για πάντα στην ιστορία των Μπακς.

Πέρα από το παρκέ, ανέπτυξε ουσιαστικούς δεσμούς με την πόλη του Μιλγουόκι, επένδυσε χρόνο και πόρους στην κοινότητα και έκανε την πόλη σπίτι του. Η σχέση του με τους φιλάθλους ήταν ξεχωριστή, και τα συνθήματα «Bob-by! Bob-by!» που αντηχούσαν στο Fiserv Forum έγιναν κομμάτι της κληρονομιάς του.

Τον ευχαριστούμε για όλα όσα προσέφερε σε αυτόν τον οργανισμό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία και ευτυχία στη συνέχεια της πορείας του».