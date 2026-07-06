Ντρέιμοντ Γκριν για ΛεΜπρόν: «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι κουβαλάει αυτός ο τύπος»

Ο Ντρέιμοντ Γκριν στάθηκε στην αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από τους Λέικερς και το τι θα φέρει αυτή.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εδώ και μέρες έχει ενημερώσει τους Λέικερς πως δεν θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο King James φεύγει από το LA.

Φαβορί για την απόκτηση του King James είναι οι Γουόριορς, οι Χιτ και οι Καβς, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και οι Τίμπεργουλβς.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν που έχει εξαιρετική σχέση με τον ΛεΜπρόν και τον αποθεώνει συνέχεια μίλησε για το αντίκτυπο που θα έχει στον οργανισμό των λιμνάνθρωπων, η αποχώρηση του Τζέιμς.

«Νομίζω ακόμα ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το βάρος που κουβαλάει αυτός ο τύπος… την οικονομική αξία που φέρνει σε μια ομάδα, την οικονομική επίδραση που μπορεί να έχει στην πόλη… Κάθε φορά που ο ΛεΜπρόν είναι στο παρκέ, πρώτον η ομάδα σου έχει ευκαιρία να κερδίσει, αλλά δεύτερον πρέπει να τον υπολογίζεις», ανέφερε στο Draymond Show.