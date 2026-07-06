Ντρέιμοντ Γκριν για ΛεΜπρόν: «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι κουβαλάει αυτός ο τύπος»
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εδώ και μέρες έχει ενημερώσει τους Λέικερς πως δεν θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Μετά από 8 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο King James φεύγει από το LA.
Φαβορί για την απόκτηση του King James είναι οι Γουόριορς, οι Χιτ και οι Καβς, ενώ στο παιχνίδι έχουν μπει και οι Τίμπεργουλβς.
Ο Ντρέιμοντ Γκριν που έχει εξαιρετική σχέση με τον ΛεΜπρόν και τον αποθεώνει συνέχεια μίλησε για το αντίκτυπο που θα έχει στον οργανισμό των λιμνάνθρωπων, η αποχώρηση του Τζέιμς.
«Νομίζω ακόμα ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το βάρος που κουβαλάει αυτός ο τύπος… την οικονομική αξία που φέρνει σε μια ομάδα, την οικονομική επίδραση που μπορεί να έχει στην πόλη… Κάθε φορά που ο ΛεΜπρόν είναι στο παρκέ, πρώτον η ομάδα σου έχει ευκαιρία να κερδίσει, αλλά δεύτερον πρέπει να τον υπολογίζεις», ανέφερε στο Draymond Show.
Draymond says the Lakers are going to feel the void of LeBron’s departure:— Legion Hoops (@LegionHoops) July 5, 2026
“I still think people don’t understand the weight that this guy carry… the economics that he brings to a team, the economic impact that he may have on the city… Anytime LeBron James is on the floor, A,… pic.twitter.com/JPvonLE26S
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