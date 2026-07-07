Παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς θα είναι ο Κέβον Λούνεϊ ο οποίος θα ενισχύσει την γραμμή ψηλών της ομάδας.

Την ώρα που οι Λέικερς έχουν ρίξει το βάρος για την απόκτηση του Τζόναθαν Κούμινγκα, συνεχίζουν τις υπόλοιπες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια του ESPN, η ομάδα του Λος Άντζελες «γέμισε» τη «ρακέτα» της με την απόκτηση του Κέβον Λούνεϊ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο έναντι 3.9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο 30χρονος Λούνεϊ έχει αγωνιστεί σε 620 ματς κανονικής περιόδου στο NBA και δη σε Γουόριορς και Πέλικανς με 4.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 17 λεπτά συμμετοχής.