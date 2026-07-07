Λέικερς: «Ψήλωσαν» με Κέβον Λούνει
Την ώρα που οι Λέικερς έχουν ρίξει το βάρος για την απόκτηση του Τζόναθαν Κούμινγκα, συνεχίζουν τις υπόλοιπες κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια του ESPN, η ομάδα του Λος Άντζελες «γέμισε» τη «ρακέτα» της με την απόκτηση του Κέβον Λούνεϊ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο έναντι 3.9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο 30χρονος Λούνεϊ έχει αγωνιστεί σε 620 ματς κανονικής περιόδου στο NBA και δη σε Γουόριορς και Πέλικανς με 4.9 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά 17 λεπτά συμμετοχής.
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