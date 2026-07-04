Οι Νικς βρήκαν τον αντικαταστάτη του Μίτσελ Ρόμπινσον, με τους πρωταθλητές να φέρνουν στη Νέα Υόρκη τον Αντρέ Ντράμοντ

Ο Αντρέ Ντράμοντ είναι ο νέος σέντερ των Νικς!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Άντρε Ντράμοντ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος μετά το πέρας του συμβολαίου του με τους Σίξερς, συμφώνησε με τους Νικς και θα αποτελέσει το νέο πεντάρη των πρωταθλητών του NBA.

O 32χρονος σέντερ (2.11) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, το οποίο θα του αποφέρει 3,9 εκατ. δολάρια, με τον έμπειρο ψηλό να καλύπτει με αυτό τον τρόπο το κενό του Μίτσελ Ρόμπινσον.

Ο Ντράμοντ μέτρησε κατά μέσο όρο 6.4 πόντους, 8.4 ριμπάουτν και 1.3 ασίστ την περασμένη σεζόν με τους Σίξερς συμμετέχοντας σε 63 αναμετρήσεις με την ομάα της Φιλαντέλφια.