Νικς: Δικός τους ο Ντράμοντ
Ο Αντρέ Ντράμοντ είναι ο νέος σέντερ των Νικς!
Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο Άντρε Ντράμοντ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος μετά το πέρας του συμβολαίου του με τους Σίξερς, συμφώνησε με τους Νικς και θα αποτελέσει το νέο πεντάρη των πρωταθλητών του NBA.
Drummond fills a vital center need for the Knicks after the departure of Mitchell Robinson. The Mount Vernon, New York native had interest from multiple other teams, including the Lakers, but made a decision Friday. https://t.co/JV3ooELy4T— Shams Charania (@ShamsCharania) July 3, 2026
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O 32χρονος σέντερ (2.11) υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, το οποίο θα του αποφέρει 3,9 εκατ. δολάρια, με τον έμπειρο ψηλό να καλύπτει με αυτό τον τρόπο το κενό του Μίτσελ Ρόμπινσον.
Ο Ντράμοντ μέτρησε κατά μέσο όρο 6.4 πόντους, 8.4 ριμπάουτν και 1.3 ασίστ την περασμένη σεζόν με τους Σίξερς συμμετέχοντας σε 63 αναμετρήσεις με την ομάα της Φιλαντέλφια.
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