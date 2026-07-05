Ανρί: Θυμήθηκε μία φάση των Νάγκετς με πρωταγωνιστή τον Μόρις
Με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου να συνεχίζεται, ένας από τους θρύλους του αθλήματος που ασχολείται με τα ματς και κάνει τις αναλύσεις του, είναι ο Τιερί Ανρί. Με την πορεία της Γαλλίας να συνεχίζεται (προκρίθηκε στα προημιτελικά), ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, έκανε μία ανάλυση... μπασκετική.
O «Τίτι», μέσω της εκπομπής στην οποία συμμετέχει, αποφάσισε να κάνει ένα σχόλιο για τους αυτοματισμούς στην επίθεση της Γαλλίας, με μία μπασκετική φάση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από αγώνα των Νάγκετς, το 2019. Σε αυτή τη φάση, πρωταγωνιστής ήταν ο Μόντε Μόρις, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και μαζί του οι Πλάμλι και Μάρεϊ.
Δείτε το στιγμιότυπο
Thierry Henry just compared France’s offense to a Monte Morris-Mason Plumlee-Jamal Murray action from 2019 ⚽️ pic.twitter.com/zEC7Mj4ko4— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) July 4, 2026
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