Ο Τιερί Ανρί έκανε μία ανάλυση μέσω βίντεο, με μία φάση από το 2019 στους Νάγκετς, όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Μόντε Μόρις.

Με το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου να συνεχίζεται, ένας από τους θρύλους του αθλήματος που ασχολείται με τα ματς και κάνει τις αναλύσεις του, είναι ο Τιερί Ανρί. Με την πορεία της Γαλλίας να συνεχίζεται (προκρίθηκε στα προημιτελικά), ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, έκανε μία ανάλυση... μπασκετική.

O «Τίτι», μέσω της εκπομπής στην οποία συμμετέχει, αποφάσισε να κάνει ένα σχόλιο για τους αυτοματισμούς στην επίθεση της Γαλλίας, με μία μπασκετική φάση.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από αγώνα των Νάγκετς, το 2019. Σε αυτή τη φάση, πρωταγωνιστής ήταν ο Μόντε Μόρις, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε και μαζί του οι Πλάμλι και Μάρεϊ.

Δείτε το στιγμιότυπο