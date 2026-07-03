Ο Τζέιλεν Μπράουν σχολίασε την αποχώρησή του από τους Σέλτικς, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να μπει ούτε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Τζέιλεν Μπράουν, έγινε trade από τους Σέλτικς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς. Αυτό το γεγονός άφησε έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ, ο οποίος βέβαια είπε ότι ανυπομονεί για αυτό το νέο κεφάλαιο.

Ο Μπράουν πραγματοποίησε ένα live στην πλατφόρμα του «Twitch», όπου μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με χιλιάδες φιλάθλους. Ο 28χρονος αρχικά, είπε ότι δεν μπόρεσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μιας και η κάρτα εισόδου του, δεν λειτουργούσε, «με διώξανε για τα καλά», είπε στο livestream.

Jaylen Brown dizendo que ele tentou entrar no CT do Celtics hoje e o crachá dele não passou kkvfkkkkkkkkk



"Fui até o CT e meu crachá foi recusado. Caramba... eu só queria ver se era verdade. Me mandaram embora mesmo, irmão. pic.twitter.com/PBosICbzwx July 3, 2026

Αργότερα, ρωτήθηκε σχετικά με τα συναισθήματά του για το trade και το πως το βίωσε. Είπε ότι ένιωσε μία έλλειψη σεβασμού, καθώς οι Σέλτικς δεν τον ενημέρωσαν για τον λόγο που τον δώσανε σε άλλη ομάδα, ενώ ευχαρίστησε όλους τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε.