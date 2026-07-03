NBA: Η αντίδραση του Μπράουν για την αποχώρησή του από τους Σέλτικς

NBA: Η αντίδραση του Μπράουν για την αποχώρησή του από τους Σέλτικς

NBA: Η αντίδραση του Μπράουν για την αποχώρησή του από τους Σέλτικς
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Ο Τζέιλεν Μπράουν σχολίασε την αποχώρησή του από τους Σέλτικς, αλλά και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να μπει ούτε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Τζέιλεν Μπράουν, έγινε trade από τους Σέλτικς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς. Αυτό το γεγονός άφησε έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ, ο οποίος βέβαια είπε ότι ανυπομονεί για αυτό το νέο κεφάλαιο.

Ο Μπράουν πραγματοποίησε ένα live στην πλατφόρμα του «Twitch», όπου μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με χιλιάδες φιλάθλους. Ο 28χρονος αρχικά, είπε ότι δεν μπόρεσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μιας και η κάρτα εισόδου του, δεν λειτουργούσε, «με διώξανε για τα καλά», είπε στο livestream.

Αργότερα, ρωτήθηκε σχετικά με τα συναισθήματά του για το trade και το πως το βίωσε. Είπε ότι ένιωσε μία έλλειψη σεβασμού, καθώς οι Σέλτικς δεν τον ενημέρωσαν για τον λόγο που τον δώσανε σε άλλη ομάδα, ενώ ευχαρίστησε όλους τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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