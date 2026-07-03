NBA: Η αντίδραση του Μπράουν για την αποχώρησή του από τους Σέλτικς
Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση ότι ο Τζέιλεν Μπράουν, έγινε trade από τους Σέλτικς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σίξερς. Αυτό το γεγονός άφησε έκπληκτο τον Αμερικανό σούπερ σταρ, ο οποίος βέβαια είπε ότι ανυπομονεί για αυτό το νέο κεφάλαιο.
Ο Μπράουν πραγματοποίησε ένα live στην πλατφόρμα του «Twitch», όπου μίλησε για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, με χιλιάδες φιλάθλους. Ο 28χρονος αρχικά, είπε ότι δεν μπόρεσε καν να μπει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, μιας και η κάρτα εισόδου του, δεν λειτουργούσε, «με διώξανε για τα καλά», είπε στο livestream.
Jaylen Brown dizendo que ele tentou entrar no CT do Celtics hoje e o crachá dele não passou kkvfkkkkkkkkk
"Fui até o CT e meu crachá foi recusado. Caramba... eu só queria ver se era verdade. Me mandaram embora mesmo, irmão. pic.twitter.com/PBosICbzwx— NBA do Povo 🏀🇧🇷 (@NBAdoPovo) July 3, 2026
Αργότερα, ρωτήθηκε σχετικά με τα συναισθήματά του για το trade και το πως το βίωσε. Είπε ότι ένιωσε μία έλλειψη σεβασμού, καθώς οι Σέλτικς δεν τον ενημέρωσαν για τον λόγο που τον δώσανε σε άλλη ομάδα, ενώ ευχαρίστησε όλους τους παίκτες με τους οποίους συνεργάστηκε.
Jaylen Brown says he didn’t like that the Boston Celtics didn’t tell him why he was being traded.— FearBuck (@FearedBuck) July 3, 2026
“I wasn’t thrilled with how the conversation was facilitated. I did feel like it was a lack of respect. At one point it was fine, and then out of nowhere it just went left. I… pic.twitter.com/FYsOP7tk7E
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