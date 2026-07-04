Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ρωτήθηκε για τη μεγάλη επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς.

Ο Καουάι Λέοναρντ είναι έτοιμος να θυμηθεί τα παλιά, με τον σπουδαίο Αμερικανό φόργουορντ να επιστρέφει στους Ράπτορς. Σε μία ομάδα που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις και ο κόσμος τον έχει μέσα στην καρδιά του.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ που βρέθηκε στη δωδεκάδα του Καναδά για το ματς κόντρα στο Πουέρτο Ρίκο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, ρωτήθηκε για τη μεταγραφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς.

Ο σούπερ σταρ των Θάντερ, είπε ότι όταν υπογράφει μία ομάδα έναν τέτοιο παίκτη, μόνο καλό μπορεί να κάνει στον οργανισμό, όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις.

Όσα είπε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

«Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, το Τορόντο αγαπούσε πάντα τους Ράπτορς. Το ίδιο και ολόκληρος ο Καναδάς. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, ανεξάρτητα από το ποιος αγωνίζεται στην ομάδα.

Όταν προσθέτεις έναν παίκτη αυτού του επιπέδου στο ρόστερ σου, δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι ή ποια ομάδα είσαι. Ανεβάζει τα πάντα: τη δυναμική της ομάδας, τη βάση των φιλάθλων σου και την αγωνιστική σου ποιότητα, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Είναι ένας πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι το Τορόντο θα είναι σίγουρα μια πολύ καλή ομάδα την επόμενη σεζόν».