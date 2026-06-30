Ράπτορς: Επιστρέφει ο Λέοναρτν!
Η μεγάλη επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς είναι... σχεδόν επίσημη. Ο Αμερικανός είναι μία... ανάσα να γίνει trade στην ομάδα του Τορόντο για τους Μπράντον Ίνγκραμ και Γκρέιντι Ντικ, καθώς και για δύο επιλογές πρώτου γύρου, μία ανταλλαγή επιλογής και δύο επιλογές δεύτερου γύρου.
Ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια, έκανε γνωστό το μεγάλο comeback, έπειτα από επτά χρόνια. Ο Λέοναρντ αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-19 με τη φανέλα των Ράπτορς, φτάνοντας ως την κορυφή του NBA, όπου πανηγύρισε το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους.
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BREAKING: The Los Angeles Clippers are nearing deal sending Kawhi Leonard to the Toronto Raptors for Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 first-round picks, 1 pick swap and 2 second-rounders, sources tell ESPN. A return to Canada for the Raptors champion and two-time Finals MVP. pic.twitter.com/VovqGw5qS6— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026
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