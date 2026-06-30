Ράπτορς: Επιστρέφει ο Λέοναρτν!

Ράπτορς: Επιστρέφει ο Λέοναρτν!

Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images
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Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Ράπτορς, αφού είναι πολύ κοντά στο να γίνει trade για τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ.

Η μεγάλη επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς είναι... σχεδόν επίσημη. Ο Αμερικανός είναι μία... ανάσα να γίνει trade στην ομάδα του Τορόντο για τους Μπράντον Ίνγκραμ και Γκρέιντι Ντικ, καθώς και για δύο επιλογές πρώτου γύρου, μία ανταλλαγή επιλογής και δύο επιλογές δεύτερου γύρου.

Ο έγκριτος ρεπόρτερ του ESPN, Σαμ Σαράνια, έκανε γνωστό το μεγάλο comeback, έπειτα από επτά χρόνια. Ο Λέοναρντ αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-19 με τη φανέλα των Ράπτορς, φτάνοντας ως την κορυφή του NBA, όπου πανηγύρισε το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

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@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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