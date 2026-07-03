Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς προχώρησαν σε μία ακόμη μεταγραφή, καθώς έκλεισαν τον Ράγιαν Ρουπέρ.

Οι Σίξερς μετά το trade του Πολ Τζορτζ, έχουν ένα νέο αστέρι στην ομάδα τους. Ο λόγος για τον Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος άφησε τους Σέλτικς. Μετά τη μεταγραφή και του Σίμονς, ο οργανισμός από τη Φιλαδέλφεια, προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση.

Ο λόγος για τον 22χρονο Γάλλο γκαρντ-φόργουορντ, Ράγιαν Ρουπέρ. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αγωνίστηκε στους Πόρτλαντ Μπλέιζερς και στους Μέμφις Γκρίζλις, έχοντας μέσο όρο με τις «αρκούδες», 5.2 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 16.8 λεπτά συμμετοχής.

Το συμβόλαιό του είναι two-way, το οποίο σημαίνει ότι θα αγωνίζεται και με τη θυγατρική ομάδα των Σίξερς στην G-League.