Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δείχνει να έχει στρέψει την προσοχή του σε τρεις ομάδες και θα πάρει την επιλογή για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξετάζει το επόμενο βήμα της καριέρας του και θα γίνει μάχη για την απόκτηση του. Πριν λίγες μέρες το Athletic έβαζε στο κάδρο και τους Τίμπεργουλβς, ωστόσο ο Σαμς Σαράνια έρχεται να το πάει ένα βήμα παρακάτω.

O insider της λίγκας αναφέρει πως υπάρχουν τρεις ομάδες στο μυαλό του King James αυτή τη στιγμή για την επόμενη σελίδα της καριέρας του. Αυτές είναι δύο πρώην, δηλαδή οι Χιτ και οι Καβς, αλλά και οι Σίξερς που πριν λίγες μέρες πήραν τον Τζέιλεν Μπράουν.

Tι θα επιλέξει ο ΛεΜπρόν; Θα διαλέξει να δώσει μάχη για το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του με τους Καβς; Θα κάνει την επιλογή να πάει στους Χιτ για να παλέψει για τον τρίτο τίτλο της καριέρας του ή μήπως θα... πολεμήσει για να φέρει το πρώτο πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφεια μετά τα 80s;