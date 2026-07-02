NBA: Ενίσχυση με Άνφερνι Σίμονς στους Σίξερς
Οι Σίξερς δυναμώνουν πολύ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο NBA. Φαίνεται πως έχουν θέσει ψηλά τον πήχη, με τον Τζέιλεν Μπράουν να γίνεται ο νέος αστέρας της ομάδας.
Μετά το trade και την απόκτηση του πρώην παίκτη των Σέλτικς, η Φιλαδέλφεια, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα, οι Σίξερς απέκτησαν τον Άνφερνι Σίμονς, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς.
Ο Σίμονς συμφώνησε για δύο χρόνια με την ομάδα και θα έχει απολαβές που φτάνουν τα 12.3 εκατ. δολάρια.
Simons -- who has averaged 18.8 points over the past five seasons and ranked sixth in 3s made off the bench last year -- gives the 76ers a major offensive boost after the team ranked in the bottom three in reserve scoring and 3-pointers made. His agent Bill Duffy of WME… https://t.co/r64IoBKgNT— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2026
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