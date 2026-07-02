Ενίσχυση για τους Φιλαδέλφεια Σίξερς, οι οποίοι συμφώνησαν για την απόκτηση του Άνφερνι Σίμονς.

Οι Σίξερς δυναμώνουν πολύ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στο NBA. Φαίνεται πως έχουν θέσει ψηλά τον πήχη, με τον Τζέιλεν Μπράουν να γίνεται ο νέος αστέρας της ομάδας.

Μετά το trade και την απόκτηση του πρώην παίκτη των Σέλτικς, η Φιλαδέλφεια, ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Συγκεκριμένα, οι Σίξερς απέκτησαν τον Άνφερνι Σίμονς, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς.

Ο Σίμονς συμφώνησε για δύο χρόνια με την ομάδα και θα έχει απολαβές που φτάνουν τα 12.3 εκατ. δολάρια.