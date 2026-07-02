Σίξερς: Η εντυπωσιακή πεντάδα με Μπράουν και τα πολλά κενά στον πάγκο
Νέο μεγάλο trade έγινε στο ΝΒΑ με τους Σέλτικς να στέλνουν τον Τζέιλεν Μπράουν στους Σίξερς για τον Πολ Τζορτζ, μαζί με δύο επιλογές πρώτου γύρου και δύο δεύτερου!
Πλέον η Φιλαδέλφεια έχει μια εντυπωσιακή πεντάδα που δένει πολύ καλά. Οι Σίξερς θα ξεκινούν με τον Μάξεϊ σαν point guard και δίπλα του θα είναι ο Έτζκομπ στην δεύτερη σεζόν του πλέον στη λίγκα και έχοντας δείξει εξαιρετικά στοιχεία.
Small forward ο Τζέιλεν Μπράουν και στο «4» ο Ντιν Γουέιντ που θα βοηθά με το εξωτερικό του σουτ. Στο «5» δεσπόζει ο Εμπίντ που στα καλά του, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων παικτών της λίγκας, αρκεί να κρατηθεί μακριά από τραυματισμούς.
Σχεδόν... άδειος πάγκος
Όμως ο πάγκος τους αυτή τη στιγμή δείχνει να έχει πολλά θέματα και κενά.
Στο «5» υπάρχει πίσω από τον Εμπίντ ο Μπόνα και ο Χουκπόρτι που ήρθε από τους Νικς. Στους forwards με συμβόλαιο δεσμεύεται ο Μπάρλοου όπως και ο Τζάστιν Έντουαρντς, ενώ στα γκαρντ έχουν και το rookie Φάιλον.
Όπως καταλαβαίνουμε το ρόστερ δεν είναι ολοκληρωμένο και χρειάζεται μεγάλη βελτίωση για να υπάρχει βάθος. Πάντως οι Σίξερς μετά την απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν, ενδιαφέρονται και για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic». Θέλουν να βάλουν ακόμα ένα πολύ βαρύ όνομα στο ρόστερ τους, με τον Βασιλιά να ψάχνει να βάλει άλλο ένα δαχτυλίδι στην πλούσια καριέρα του.
FULL TRADE DETAILS:— Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2026
76ers receive: Jaylen Brown
Celtics receive: Paul George, 2 first-round picks (2028, 2031) & 2 second-round picks (2028, 2031) https://t.co/GJX0wmraQO
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