Ο Ντάρκο Ραγιάκοβιτς θα συνεχίσει να κάθεται στον πάγκο των Ράπτορς μιας και ανανέωσε το συμβόλαιό του.

Οι Ράπτορς πραγματοποίησαν μία πολύ καλή σεζόν στο NBA, όπου έφτασαν μέχρι τα playoffs της Ανατολικής περιφέρειας. Εκτός από το μεγάλο deal με τον Καουάι Λέοναρντ, η ομάδα του Τορόντο, έχει και έναν έξτρα λόγο να πανηγυρίζει.

Αυτό γιατί ο προπονητής που τους βοήθησε να επιστρέψουν σε playoffs, θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας. Ο λόγος για τον Ντάρκο Ραγιάκοβιτς, ο οποίος πιστώθηκε την εξαιρετική του δουλειά, με ανανέωση συμβολαίου. Πρόκειται για πολυετή διάρκεια και οι άνθρωποι των Ράπτορς, τον εμπιστεύονται για το μέλλον του οργανισμού.

Ο Σέρβος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Ράπτορς το 2023, έχοντας προηγουμένως εργαστεί ως βοηθός προπονητή στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Φοίνιξ Σανς και Μέμφις Γκρίζλις.