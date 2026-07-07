ΝτεΡόζαν: Φήμες για επιστροφή στους Ράπτορς, στο... κάδρο Χιτ και Γουόριορς
Ένα από τα πιο καυτά ονόματαα στην αγορά των free agents αποτελεί πλέον ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, καθώς οι Σακραμέντο Κινγκς αποφάσισαν να τον αποδεσμεύσουν, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.
Αμερικανικά δημοσιεύματα τον συνδέουν με τους Χιτ και αναφέρουν πως μπορεί να γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ υπάρχουν και φήμες επιστροφής στους Ράπτορς αφού θέλει να κλείσει την καριέρα του ως παίκτης του Τορόντο.
Επιπλέον το ESPN αναφέρει πως οι Γουόριορς θα εξετάσουν τον ΝτεΡόζαν, αν δεν μπορέσουν να πάρουν στο Σαν Φρανσίσκο τον ΛεΜπρόν Τζείμς. Πάντως η προοπτική των Λέικερς δείχνει να απομακρύνεται για τον βετεράνο περιφερειακό που αποτελεί έναν από τους... καθηγητές στο σουτ μέσης απόστασης.
With DeMar DeRozan hitting free agency, should he consider a RETURN to the Toronto Raptors with Kawhi Leonard?— Basketball Forever (@bballforever_) July 7, 2026
DeRozan spent the first nine years of his career with the Raptors and became a franchise legend ⭐ pic.twitter.com/6dYku6JOGU
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