Οι Λέικερς προχώρησαν σε μία εξαιρετική κίνηση, με την απόκτηση του Γουόκερ Κέσλερ, ενώ οι Σέλτικς συμφώνησαν με τον Μίτσελ Ρόμπινσον.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο NBA, καθώς γίνεται ένας... κακός χαμός με τα trades. Το πιο πρόσφατο μεταγραφικό «μπαμ» αφορούσε τη μεταγραφή του Τζα Μοράντ από τους Γκρίζλις, ωστόσο τώρα ήταν σειρά των Λέικερς και των Σέλτικς να ενισχυθούν.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, που ήταν σε αναζήτηση σέντερ, ήρθε σε συμφωνία με τον Γουόκερ Κέσλερ. Ο 24χρονος σταρ των Τζαζ, προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με την ομάδα της Γιούτα, έχοντας μέσο όρο 14.4 πόντους, 10.8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1.7 μπλοκ ανά 30.8 λεπτά συμμετοχής. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι απολαβές του στους Λέικερς, θα φτάνουν τα 130 εκατ. δολάρια για τέσσερα χρόνια.

Kessler's $130M deal includes a player option in the fourth season, plus a full trade kicker, sources tell ESPN. The Lakers land their signature center for star guards Luka Doncic and Austin Reaves by moving two firsts and two swaps to the Jazz. https://t.co/7kd6UhvHK9 July 1, 2026

Από την άλλη, ενίσχυση στη ρακέτα τους, έχουν και οι Σέλτικς. Η ομάδα της Βοστώνης, ήρθε σε συμφωνία με τον πρωταθλητή του NBA, Μίτσελ Ρόμπινσον, ο οποίος μετά από οχτώ χρόνια, αποχωρεί από τους Νικς.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, ο 28χρονος Ρόμπινσον είχε μέσο όρο 5.7 πόντους και 8.8 ριμπάουντ στη regular season, ενώ στα playoffs είχε μέσο όρο 4.8 πόντους και 5.5 ριμπάουντ.