Ο Τζα Μοράντ έγινε ανταλλαγή και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στους Μπλέιζερς!

Ο Τζα Μοράντ έγινε ανταλλαγή!

Το Μέμφις και το Πόρτλαντ πυροδότησαν νέα «βόμβα» στο NBA, με τον Μοράντ, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, να αναφέρει ότι ο Μοράντ αποχωρεί από τους Γκρίζλις και να μετακομίζει στους Τρέιλ Μπλέιζερς από τη νέα σεζόν.

Την αντίθετη κατεύθυνση ακολούθησαν οι Τζέραμι Γκραντ και Κρις Μάρεϊ, που αποχωρούν από το Πόρτλαντ και, στο πλαίσιο της ανταλλαγής, μετακομίζουν στο Μέμφις.

Ο Μοράντ είναι δύο φορές All star, όμως η συμπεριφορά του αποτελεί το βασικό «αγκάθι» που δεν του έχει επιτρέψει να φτάσει στο επίπεδο που μπορεί. Πλέον όμως, δίπλα στον Ντέιμ Λίλαρντ και τον Ντένι Άβντιγια, μπορεί να βρει ξανά τον δρόμο του και να δημιουργήσει μια τριάδα ικανή για μεγάλα πράγματα.

Σε 327 αγώνες στο NBA ο Τζα Μοράντ μετρά κατά μέσο όρο 22.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 7.4 ασίστ.

Οι Γκρίζλις με αυτή την ανταλλαγή απέκτησαν δύο φόργουορντ που μπορούν να τους βοηθήσουν πολύ, με τον Γκραντ να προέρχεται από μία πολύ καλή σεζόν με 18.6 πόντοι, 3.5 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ και τον Μάρεϊ, ο οποίος είναι παίκτης που έρχεται από τον πάγκο, να μετρά 5.8 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ.