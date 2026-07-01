Σέλτικς: Πήραν Κόνλεϊ, στους Μάτζικ ο Βούτσεβιτς
«Ενέσεις» εμπειρίας στο ρόστερ των Σέλτικς και των Μάτζικ για τη νέα σεζόν. Οι Κέλτες συμφώνησαν με τους Μάικ Κόνλεϊ, ενώ το Ορλάντο θα έχει ξανά στο δυναμικό του τον Νίκολα Βούτσεβιτς.
Ο Μαυροβούνιος σέντερ έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα για μονοετές 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Ο Βούτσεβιτς -- που ξεκίνησε την καριέρα του στην Ορλάντο, πέρασε σχεδόν εννέα χρόνια με τους Μάτζικ και διατηρεί σπίτι εκεί από τότε. Απέρριψε άλλες προσφορές που είχε.
Από την πλευρά του ο Μάικ Κόνλεϊ, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Σέλτικς. Έτσι θα γίνει ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τις 20 σεζόν.
Free agent center Nikola Vucevic has agreed on a one-year, $3.9 million deal to return to the Orlando Magic, sources tell ESPN. Vucevic -- who started his career in Orlando as a sophomore, spent nearly nine years with the Magic and has maintained a home there since -- turned down… pic.twitter.com/e2mT6pyXxm— Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.