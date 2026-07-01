Στους Σέλτικς θα παίζει τη νέα σεζόν ο Κόνλεϊ, ενώ ο Βούτσεβιτς επιστρέφει στους Μάτζικ.

«Ενέσεις» εμπειρίας στο ρόστερ των Σέλτικς και των Μάτζικ για τη νέα σεζόν. Οι Κέλτες συμφώνησαν με τους Μάικ Κόνλεϊ, ενώ το Ορλάντο θα έχει ξανά στο δυναμικό του τον Νίκολα Βούτσεβιτς.

Ο Μαυροβούνιος σέντερ έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα για μονοετές 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Ο Βούτσεβιτς -- που ξεκίνησε την καριέρα του στην Ορλάντο, πέρασε σχεδόν εννέα χρόνια με τους Μάτζικ και διατηρεί σπίτι εκεί από τότε. Απέρριψε άλλες προσφορές που είχε.

Από την πλευρά του ο Μάικ Κόνλεϊ, υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους Σέλτικς. Έτσι θα γίνει ο 14ος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τις 20 σεζόν.